Esra Erol'un mutlu günü! Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol doğum yaptı! 22.02.2019 10:59

Esra Erol en küçük kardeşi Bihter'in doğumuna gitti. Evin küçük kızı Bihter Erol, ikinci kez anne oldu. Dün Instagram hesabından 'yeni bir yolculuğa' yorumuyla kardeşinin elini tutarkenki fotoğrafını paylaşan Esra Erol'un bir sonraki paylaşımından ne kadar heyecanlı olduğu dikkatlerden kaçmadı. İşte Esra Erol ve ailesinin doğumu beklerkenki halleri ve Esra Erol'un kardeşleri...