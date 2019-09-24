Esra Erol yeni bir olayla Türkiye'nin gündemine oturdu. ATV ekranlarındaki Esra Erol'da canlı yayınında Türkiye'yi sarsan bir olay yaşandı. Yüzde 50 engelli olan 23 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia eden baba Nail Kurt hakkında gelen ihbarlar emniyet güçlerini harekete geçirdi. Esra Erol'un programındaki gelişmeler sonrası gerçekler ortaya çıkarak, bir genç kızın daha hayatı kurtuldu.
Esra Erol'da iğrenç olay ortaya çıktı! Engelli kızını erkeklerle tanıştıran Nail Kurt gözaltına alındı24.09.2019 08:36
- Esra Erol'da iğrenç olay ortaya çıktı! Engelli kızını erkeklerle tanıştıran Nail Kurt gözaltına alındı
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