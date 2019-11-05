Esra Erol canlı yayında DNA sonucunu açıkladı, stüdyodakiler şoke oldu! 9 yıllık eşi dışında 2 adamla birlikte olan kadın... 05.11.2019 19:48

Esra Erol'da canlı yayınında herkesi şoke eden olay! 9 yıllık eşi Zeliha Kıyak tarafından ihanete uğradığını öğrenen Ramazan Kıyak, Esra Erol'a başvurdu ve canlı yayında nüfusunda olan 1 yaşındaki çocuğun kendi çocuğu olup olmadığını öğrenmek istediğini belirtti. Eşi Zeliha Kıyak'ın kendisini başka adamlarla aldattığını öğrenen Ramazan Kıyak, çocuğun DNA testi sonucunu öğrenerek nüfusundan çıkartmak istediğini ve eşinden boşanmak istediğini söyledi. Ancak ortaya çıkan gerçekler herkesi şoke etti! İşte hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da da yaşanan akılalmaz hikaye...

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programında tüm Türkiye, Ramazan Kıyak ve Zeliha Kıyak'ın akılalmaz hayat hikayesine tanık oldu. "9 yıllık eşim Zeliha Kıyak tarafından ihanete uğradım. Nüfusumda olan çocuğun benden olmadığını öğrendim. Boşanmak, Dna testi yaptırmak ve çocuğun nüfusumdan düşmesini istiyorum" diyerek Esra Erol'da programına başvuran Ramazan Kıyak'ın anlattıkları herkesi şoke ederken, ortaya çıkan gerçekler akıl alır cinsten değildi.