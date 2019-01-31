Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, Instagram hesabından bir güzelle fotoğrafını paylaştı. Atv'nin 4 sezondur devam eden efsane dizisi EDHO'nun ağır abisi Oktay Kaynarca'nın paylaştıı fotoğraf ve videodaki güzelin kim olduğu merak konusu oldu. Büyük bir hayran kitlesine sahip Oktay Kaynarca'nın attığı her adımı takip eden sevenleri bu güzelin kim olduğunu bir hayli merak ediyor...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reisi'nin yanındaki güzel kim?31 Ocak 2019, Perşembe
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reisi'nin yanındaki güzel kim?
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