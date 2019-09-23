Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Haşmet Façalı'sı Turgut Tuncalp evlendi! Eşi bakın kim çıktı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Haşmet Façalı karakteri ile gönüllerde bir kez daha taht kuran Turgut Tuncalp geçtiğimiz akşam evlendi. Haziran ayında nişanlandığı sevgilisi İlay Atmaca ile dünya evine giren Turgut Tuncalp'in düğününde EDHO ekibi tam kadro katıldı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Haşmet'i Turgut Tuncalp'in düğününden görüntüler ve herkesin merak ettiği eşi İlay Atmaca...
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