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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Haşmet Façalı'sı Turgut Tuncalp evlendi! Eşi bakın kim çıktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Haşmet Façalı karakteri ile gönüllerde bir kez daha taht kuran Turgut Tuncalp geçtiğimiz akşam evlendi. Haziran ayında nişanlandığı sevgilisi İlay Atmaca ile dünyaevine giren Turgut Tuncalp'in düğününde EDHO ekibi tam kadro katıldı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Haşmet'i Turgut Tuncalp'in düğününden görüntüler ve herkesin merak ettiği eşi İlay Atmaca...

23.09.2019 10:05 - Son Güncelleme: 23.09.2019 10:29
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Haşmet Façalı'sı Turgut Tuncalp evlendi! Eşi bakın kim çıktı

Atv ekranlarının 5 sezondur devam eden efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Façalı Haşmet karakterine hayat veren Turgut Tuncalp geçtiğimiz akşam evlendi. Nişanlısı İlay Atmaca ile dünyaevine giren Turgut Tuncalp'i EDHO ailesi yalnız bırakmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kardeşleri ve kendi doğruları için her şeyi yapan adamı Haşmet Façalı'nın düğününden görüntüler...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Haşmet Façalı'sı Turgut Tuncalp evlendi! Eşi bakın kim çıktı

Haziran ayında nişanlanmışlardı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'IN HAŞMET FAÇALISI EVLENDİ! - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Haşmet Façalı'sı Turgut Tuncalp evlendi! Eşi bakın kim çıktı

TURGUT TUNCAY'IN EŞİ İLAY ATMACA

Turgut Tuncalp'in eşi reklamcı İlay Atmaca...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Haşmet Façalı'sı Turgut Tuncalp evlendi! Eşi bakın kim çıktı

AHMET KURAL'IN AVUKAT SEVGİLİSİ

Ahmet Kural'ın sevgilisinin 29 yaşında olduğu öğrenildi. 3 aydır birlikte olan çiftin ailelerinin tanıştığı iddia edildi. Bir başka iddiaya göre Çağla Gizem Çelik'e evlenme teklifi eden Ahmet Kural bu yılın sonunda dünyaevine girecek.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Haşmet Façalı'sı Turgut Tuncalp evlendi! Eşi bakın kim çıktı

SAĞLIKLI İLİŞKİ İÇİN...

Çiftin, ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi adına bir süre gözlerden uzak kalmayı tercih ettikleri öğrenildi.

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