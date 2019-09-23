Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Haşmet Façalı'sı Turgut Tuncalp evlendi! Eşi bakın kim çıktı

Atv ekranlarının 5 sezondur devam eden efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Façalı Haşmet karakterine hayat veren Turgut Tuncalp geçtiğimiz akşam evlendi. Nişanlısı İlay Atmaca ile dünyaevine giren Turgut Tuncalp'i EDHO ailesi yalnız bırakmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kardeşleri ve kendi doğruları için her şeyi yapan adamı Haşmet Façalı'nın düğününden görüntüler...