Haberler Web TV Erzurumlu vatandaşın Binali Yıldırım'a uyarladığı şarkı sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor (Video)

Erzurumlu vatandaşın Binali Yıldırım'a uyarladığı şarkı sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor (Video)

13.06.2019 18:02

Erzurumlu vatandaş Kemal Sağlar'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım için uyarladığı şarkı sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi. Kemal Sağlar'ın, Willy William'ın Ego adlı parçası üzerinden uyarlayıp söylediği seçim şarkısı tıklanma rekorları kırıyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları