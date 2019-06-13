Erzurumlu vatandaş Kemal Sağlar'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım için uyarladığı şarkı sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi. Kemal Sağlar'ın, Willy William'ın Ego adlı parçası üzerinden uyarlayıp söylediği seçim şarkısı tıklanma rekorları kırıyor.
Erzurumlu vatandaşın Binali Yıldırım'a uyarladığı şarkı sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor (Video)13.06.2019 18:02
- Erzurumlu vatandaşın Binali Yıldırım'a uyarladığı şarkı sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor (Video)
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