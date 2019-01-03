Erzincan’da 4 gün önce doğan bebek, annesinin yanında ölü bulundu. Ölümü şüpheli görülen bebeğin cenazesi, otopsi için adli tıpa gönderildi.
Erzincan'da korkunç olay! 4 günlük bebeğini yatağına aldı...03 Ocak 2019, Perşembe
- Erzincan'da korkunç olay! 4 günlük bebeğini yatağına aldı...
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