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Erzincan'da korkunç olay! 4 günlük bebeğini yatağına aldı...

03 Ocak 2019, Perşembe

Erzincan’da 4 gün önce doğan bebek, annesinin yanında ölü bulundu. Ölümü şüpheli görülen bebeğin cenazesi, otopsi için adli tıpa gönderildi.


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