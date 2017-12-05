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Erdoğan'dan 'na mitomani benzetmesi

04 Aralık 2017, Pazartesi
Cumhurbaşkanı , Iğdır Kongresi'nde yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal 'na ilginç bir benzetmede bulundu. Cumhurbaşkanı "söylediği yalana inanma hastalığı" olarak bilinen "mitomani" rahatsızlığını hatırlattı. Peki mitomani tam olarak ne anlama geliyor? İşte bu sorunun cevabı…
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