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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024, 09:19 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024, 09:19

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 8 gözaltı! 3 sivil 1 komiser 4 emniyet görevlisi

Son dakika haberi! Türkiye, 17/25 Aralık yargı darbesini anımsatan FETÖvari kirli bir kumpasla karşı karşıya. Ankara Emniyeti'nde müdürlerden oluşan bir klik komploda başı çekerken sürece ilişkin her adım titizlikle soruşturuluyor. Konuyla ilgili sabah saatlerinde 3 sivil şahıs ve 1 komiserin daha gözaltına alındığı bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil şahıs ve 1 komiser gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı. Böylece soruşturmadaki gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

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