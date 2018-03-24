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Erdoğan'dan CHP'ye Afrin eleştirisi

23 Mart 2018, Cuma

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Beyoğlu 6. olağan ilçe kongresindeki konuşmasında CHP'nin Afrin'de zaferle sonuçlanan Zeytin Dalı Harekatına karşı iki yüzlü tavrını eleştirdi: " Şimdi de Afrin zaferini utanmadan kutluyorlar, sıkıysa kutlama..."

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