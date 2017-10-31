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Erdoğan: 'Zehmetle yeyilen acı soğan minnetle yeyilen baldan şirindir'

30 Ekim 2017, Pazartesi
Erdoğan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı açılışında konuştu.
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