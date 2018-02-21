Erdoğan: Yasal düzenlemeyi derhal hayata geçireceğiz! 20 Şubat 2018, Salı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları;

Çocuklara yönelik bu alçaklıklar istismar değil, toplumumuzu çöküşe götürecek birer dinamittir. Bu meseleyi dün Bakanlar Kurulu'nda ele aldık, bu meselenin durdurulmasıyla ilgili çalışma başlattık. Bir heyet kurduk, bu heyet çözüm tekniklerini şahsıma ve başbakana getireceklerdir. Yasal düzenlemeleri derhal hayata geçireceğiz. Burada caydırıcı olması bakımından en ağır cezalar neyse bunun adımını da atacağız." diye konuştu.

ÇOCUKLARA YÖNELİK İSTİSMAR

Çocuklara yönelik bu alçaklık toplumumuzu dibe götürecek alçaklıktır. Bu meseleyi dün Bakanlar Kurulu'nda ele aldık, bu meselenin durdurulmasıyla ilgili çalışma başlattık. Bir heyet kurduk, bu heyet çözüm tekniklerini şahsıma ve başbakana getireceklerdir. Yasal düzenlemeleri derhal hayata geçireceğiz. Burada caydırıcı olması bakımından en ağır cezalar neyse bunun adımını da atacağız. Bu tür konuların beklemeye, uzatmaya tahammülü yoktur. Hızlı ve etkin çözümler peşinde olmalıyız. Bu tür suçları işleyenlerin infaz sistemindeki tüm kolaylıkların ve indirimlerin tutulması şarttır.

İNSANI ÖLDÜRMEKLE AYNIDIR

Caydırıcı olması bakımından en ağır müeyyideler neyse alınacaktır, adımları atılacaktır. Bu tür konuların beklemeye uzatmaya tahammülü yoktur. Bu tür suçları işleyenlerin tüm indirimlerin kolaylıkların dışında tutulması şarttır. Milletin gözünde ve toplumda açılan yaralar bir insanı öldürmekle aynıdır. Bu tür suçlara verilen cezaların hissiyatımıza uygun olması gerekir. En kısa sürede bu meseleyi çözüme kavuşturacağız..