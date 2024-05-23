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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024, 19:13 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024, 19:13

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde kimler var? İsim isim yöneticiler!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni dönem için de adaylığını açıkladı. Koç aynı zamanda yönetim listesinde kimlerin olduğunu da duyurdu. Peki, Ali Koç'un yönetim listesinde kimler var? İsim isim yöneticiler haberimizde yer almaktadır.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç olağan genel kuru için adaylığını açıkladı ve kulübün genel durumu hakkında bilgiler verip gündem dair açıklamalarda bulundu. Koç'un 2024-2027 seneleri arasında birlikte çalışacağı yöneticiler de belli oldu. Peki, Ali Koç'un yönetim listesinde kimler var? İsim isim yöneticiler haberimizde yer almaktadır.

Ali Koç'un listesinde şu isimler bulunuyor;

  • Erol Bilecik
  • Burak Ç. Kızılhan
  • A. Sertaç Komşuoğlu
  • Acun Ilıcalı
  • Ahmet Ketenci
  • Alper Alpoğlu
  • Cenk Öztanık
  • Eren Dişli
  • Ergun Özen
  • Esin Güral Argat
  • Fethi Pekin
  • Hakan Safi
  • Hamdi Akın
  • Hulusi Belgü
  • Hüseyin Bozkurt
  • M. Kemal DAnabaş
  • Mehmet S. Dereli
  • nedim Keçeli
  • Özgür Özaktaç
  • Rıfat Perahya
  • Selma A. Rodopman

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