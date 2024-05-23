Fenerbahçe Başkanı Ali Koç olağan genel kuru için adaylığını açıkladı ve kulübün genel durumu hakkında bilgiler verip gündem dair açıklamalarda bulundu. Koç'un 2024-2027 seneleri arasında birlikte çalışacağı yöneticiler de belli oldu. Peki, Ali Koç'un yönetim listesinde kimler var? İsim isim yöneticiler haberimizde yer almaktadır.

Ali Koç'un listesinde şu isimler bulunuyor;