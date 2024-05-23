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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024, 16:02 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024, 16:03

Göktepe-2 kuyusunda sondaj başladı! Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası'nda Doğalgaz arıyor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’de yeni bir kuyu kazmaya başladığı müjdesini “Karadeniz’de yeni keşiflere yelken açıyoruz” sözleriyle verdi. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası’nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de yeni bir kuyu kazmaya başladığı müjdesini "Karadeniz'de yeni keşiflere yelken açıyoruz" sözleriyle verdi.
Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası'nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ROMANYA-TÜRKİYE SINIRINDA

Göktepe-2 kuyusu Sakarya Gaz Sahası'ndaki 25'inci kuyu olacak. Sondaj Sakarya Gaz Sahası'nda halihazırda üretim yapılan yerin kuzeybatısında, Romanya-Türkiye münhasır ekonomik bölge sınırına yakın bir yerde yapılacak.

ÜRETİM ARTIRACAK

Yapılacak çalışmalarla Sakarya Gaz Sahası'ndaki gaz üretimi günlük 40 milyon metreküpe çıkartılacak. Bugün 4,5 milyon metreküpe yakın doğal gaz çıkartılıyor. Üretimi artırmak için ise her geçen gün yeni bir kuyu açılıyor. Son olarak Göktepe-1 kuyusunda yapılan çalışmaların ardından dün de Göktepe-2 kuyusunda çalışmalara başlandı.

PETROL İÇİN HAZIRLIK

Sakarya Gaz Sahası'nda çıkan doğal gaz ile günlük 60 milyon vatandaş, doğal gaz ihtiyacını karşılamış olacak.
85 milyon vatandaşın 60 milyonu Sakarya'dan çıkacak gaz ile ihtiyacını giderecek. Doğal gazın yanı sıra Karadeniz'deki petrol potansiyelinin değerlendirilmesi için de hazırlık yapılıyor. Önümüzdeki aylarda petrol üretimine yönelik sondaj girişimi gerçekleşecek.

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