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Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası

25 Kasım 2017, Cumartesi
A Haber Ankara haber koordinatörü Fatih Atik Erdoğan ve Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin perde arkasında yaşanan gelişmeleri aktardı.
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