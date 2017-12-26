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"Erdoğan, İslam hilafetinin şerefini tekrar geri getirecek"

25 Aralık 2017, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Sudan'daki fahri doktora töreni öncesinde sunucu, Cumhurbaşkanı'ndan; "İslam hilafetinin şerefini tekrar geri getirecek olan müfekkir ve müceddid Erdoğan..." diye bahsetti.
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