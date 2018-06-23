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Erdoğan canlı yayında açıkladı! İşte yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi

22 Haziran 2018, Cuma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber spikerleri Salih Nayman ve Banu El moderatörlüğünde atv, a Haber, a News ve a Haber Radyo ortak yayınında gündemdeki gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi. İlk kez canlı yayında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin nasıl uygulanacağına dair ayrıntıları anlattı.

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