Enerji'de 'kara elmas' dönemi

Türkiye, son yıllarda yakaladığı yüksek büyüme ivmesiyle birlikte sanayisinde ve konutlarda artan enerji ihtiyacını tamamen yerli kaynaklardan temin etme hedefinde. Bu hedef için, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak öncülüğünde art arda yerli enerji hamlelerini hayata geçiriyor. Bu hamlelerin en önemli ayaklarından bir tanesi de yerli kömür. Türkiye'nin kara elmas zenginliği yer yüzüne çıkarılıyor. İşte Türkiye'nin yerli enerji hamlelerinin analizi...
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