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Emre Akbaba ve Metin Oktay temalı kamu spotu duygulandırdı

30.05.2019 12:20

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte cep telefonu kullanımı nedeniyle yaşanan kazalara dikkat çekmek amacıyla yapılan bir kamu spotunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan yıldızı Emre Akbaba'nın oynadığı reklamdaki Metin Oktay detayı izleyenleri duygulandırdı.


Milli futbolcu Emre Akbaba'nın oynadığı, Türk futbolunun "Taçsız Kral"ı Metin Oktay'ın ise canlandırıldığı reklam filminde, cep telefonu kullanımından kaynaklanan kazalara dikkat çekildi.

Turkcell'in hazırladığı reklam filminde, Metin Oktay, arabasını kullanırken telefonuna bakan Emre Akbaba'yı "yoldayken sadece yola bak" diyerek uyarıyor ve kaza yapmasını engelliyor.

Reklam filminde arabasını kullanan Emre Akbaba yol kenarında gördüğü bir adamı arabasına alıyor.

Adam, aracını kullandığı sırada telefonuna bakan Emre'ye "yoldayken sadece yola bak" diyerek uyarıda bulunuyor.

Bunun üstüne telefonunu bırakan milli futbolcu, yolda çalışma yapan kamyonu son anda fark ediyor ve duruyor.

Telaşlı bir şekilde arabasından inen Emre Akbaba, kendisini uyarıp kazayı engelleyen kişinin trafik kazasında ölen Galatasaray'ın eski futbolcusu Metin Oktay olduğunu anlıyor.

YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Murat Murat

Metin Oktay detayının düşünülmesi çok iyi olmuş ve emeği geçen Turkcelle teşekkürler.

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evet0
hayır0
cevapla 30.05.2019 14:48
Mert Anıl Mert Anıl

Yine bir sosyal sorumluluk yine Turkcell

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.05.2019 14:44
Ayla Deniz Ayla Deniz

Turkcell yine güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza atmış güzel bir iş olmuş ellerine sağlık

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.05.2019 14:44
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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