Emperyalistler köpek balıklarından daha tehlikelidir
25 Aralık 2017, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hartum Üniversitei'nde fahri doktora tevdi töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam dünyası bir kez daha bölünmek isteniyor. Bir damla petrolü, bir damla kandan kıymetli gören sefil anlayış, kaynaklarımızı sömürmek için bizi birbirimize kırdırıyor. Kan kokusu almış köpek balıklarından daha tehlikelisi, petrol kokusu almış emperyalistlerdir."
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