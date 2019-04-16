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Emniyet'ten yerel seçim açıklaması: Sahte belgelerle algı operasyonu yapıldığı görülmektedir

16.04.2019 15:29

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Emniyet'ten yapılan bilgilendirmede, "Sahte belgelerle algı operasyonu yapıldığı görülmektedir." denildi.


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