Emekliye bu ay zam Ağustos’ta ikramiye! Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Yılın ikinci zammını almaya başlayan emekliler, Ağustos’ta da ikinci ikramiyelerine kavuşacak. Kurban Bayramı ikramiyesi 5-9 Ağustos arasında ödenecek. Yeni emekliler de ikramiye alacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınına katılarak Temmuz ayı maaşları ve bayram İkramiyesi hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Faruk Erdem'in konuyla ilgili detaylı açıklamaları...
Geçtiğimiz yıl yaklaşık 12 milyon emekli için başlayan bayram ikramiyesi uygulaması, önemli bir kazanç kapısı oldu. Emekliler, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi biner lira ikramiye alma hakkı elde etti. Bu yılki bayram ikramiyelerinin ilki 31 Mayıs'ta ödendi. Önümüzdeki ay da emeklilere ikinci bayram ikramiyeleri ödenecek. İlk 6 aylık enflasyona göre belirlenen yılın ikinci zammı maaşlarına yansıtılmaya başlayan emekliler, Kurban Bayramı'ndan önce de bin liralık ikramiyeyi hesabında görecek. İkramiyenin tarihi aşağı yukarı belli. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. İkramiye 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.
TARİHE DİKKAT!
Kesin ödeme tarihini Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak. İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyenin ödeneceği tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar, bin liralık bayram ikramiyesini cebine koyabilecek. Yasaya göre, ikramiyeden yararlanmak için ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alıyor olmak gerekiyor. Kurban Bayramı ikramiyesini almak için, bunun ödeneceği tarihe kadar emekli aylığının bağlanması gerekiyor.
DUL VE YETİMLER DE ALACAK
Bayram ikramiyesinden, vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanabilecek. Dul ve yetimler ikramiyeden hisseleri oranında faydalanacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara ise en fazla ödeneğe imkan veren tek dosya üzerinden ödeme yapılacak. Sürekli iş göremezlik aylığı bağlananlara da iş göremezlik oranıyla hesaplanan tutarda ikramiye ödenecek.
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