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Emekliye bin lira

10.04.2019 09:32

Bankalar, emeklileri promosyon ile tavlama yarışında. Bazı bankalar 450 liraya varan promosyonu 600 liraya çıkardı. 2020’de ise yarış daha da kızışacak. Taahhüt süresinin 4 yıla çıkarılıp bayram ikramiyesi gibi bin lira verilmesi gündemde...


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