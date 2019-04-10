Emekliye bin lira 10.04.2019 09:32

Bankalar, emeklileri promosyon ile tavlama yarışında. Bazı bankalar 450 liraya varan promosyonu 600 liraya çıkardı. 2020’de ise yarış daha da kızışacak. Taahhüt süresinin 4 yıla çıkarılıp bayram ikramiyesi gibi bin lira verilmesi gündemde...