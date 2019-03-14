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Emekliye 8 fırsat birden! Emeklinin maaşı artacak, ek ödemesi yükselecek...

14.03.2019 09:34

Hükümet, emekliler için çok sayıda kazanımın yolunu açtı. İyileştirmelerin sürmesi beklenirken, emeklilerden 8 talep geldi. İntibaktan ikramiye ve ek ödeme artışına, aile yardımı desteğinden ücretsiz sağlık ve ulaşıma kadar müjdeler bekleniyor.


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