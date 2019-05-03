Emeklilerin Temmuz'da maaşıyla birlikte ek ödeme tutarı da yükselecek. Oran yüzde 4-5'ten yüzde 8'e çıkarılırsa, emeklilerin ek ödemelerinde 215 liraya varan artış yaşanacak. Peki ek ödeme tutarlarında görülecek artış emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? SSK, Bağ-kur ve Memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği o detaylar...
Emekliye 215 TL ek ödeme zammı! Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?03.05.2019 09:26
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