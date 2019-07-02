Emekli maaşlarına Temmuz zam miktarı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli zam oranı belli oldu 02.07.2019 09:52

12.3 milyon emekli Temmuz zammını yarın öğrenip, ay içinde de cebine koyacak. Tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 333 liraya varan artış yaşanacak. TAKVİM, hem 5 aylık enflasyona hem de tahmine göre SSK ve Bağ- Kur'luların ek ödeme dahil taban ve tavan maaşlarını hesapladı. Peki Emekli maaşlarına Temmuz zam miktarı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli zam oranı ne kadar olacak?