Emekli maaşlarına Temmuz zam miktarı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli zam oranı belli oldu

12.3 milyon emekli Temmuz zammını yarın öğrenip, ay içinde de cebine koyacak. Tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 333 liraya varan artış yaşanacak. TAKVİM, hem 5 aylık enflasyona hem de tahmine göre SSK ve Bağ- Kur'luların ek ödeme dahil taban ve tavan maaşlarını hesapladı. Peki Emekli maaşlarına Temmuz zam miktarı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli zam oranı ne kadar olacak?
Emekli maaşlarına Temmuz zam miktarı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli zam oranı belli oldu02.07.2019 09:52
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