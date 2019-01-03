Emekli 2019 Ocak zammı belli oldu! Emekli zammı ne kadar oldu? 03 Ocak 2019, Perşembe

Emekli 2019 Ocak zammı belli oldu! Yaklaşık 12 milyon emeklinin merakla beklediği zam haberi bugün geldi. TÜİK tarafından açıklanan 2018 yılı enflasyon rakamları ile birlikte emeklilerin ve memurların zammı da belli olmuş oldu. Peki emekli 2019 Ocak zammı ne kadar oldu? 2019 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem sizler için hesapladı...