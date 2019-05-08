Yunanistan'ın Sakız ve Midilli adalarının arasında kalan uluslararası sularda gerçekleştirilen Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama ve Kurtarma Tatbikatı esnasında kaçak yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı. Tatbikatta arama kurtarma konusundaki kabiliyetini göstermek isteyen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, yapılan operasyonda 39 Filistinli ve 1 Iraklı göçmeni kurtararak bu alandaki başarısını kanıtlamış oldu.
Ege’de nefes kesen tatbikat! (Video)08.05.2019 15:12
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