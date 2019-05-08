Dünya Türkiye'yi konuşacak! YESS ilk kez görüntülendi... 08.05.2019 17:17

ROKETSAN, son dönemdeki terör saldırılarında sıkça kullanılan patlayıcı yüklü hava araçları ve el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmek için dünyada da oldukça yenilikçi olan Alka Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'ni geliştirdi.