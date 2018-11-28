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Drift atan sürücü hayatının şokunu yaşadı!

28 Kasım 2018, Çarşamba

Isparta'da drift atarak hasarlı kazaya neden olan sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu.


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