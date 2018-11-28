Isparta'da drift atarak hasarlı kazaya neden olan sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu.
Drift atan sürücü hayatının şokunu yaşadı!28 Kasım 2018, Çarşamba
- Drift atan sürücü hayatının şokunu yaşadı!
- Dünya Knickers'ı konuşuyor!
- Müge Anlı, engelli arkadaşının ayakkabısını bağlayan minik Ali'nin 3 hayalini gerçekleştirdi
- Arap prenslerin yat partisinden yeni görüntüler
- Müge Anlı'da şok eden gelişmeler! İki çocuk annesi Meral Polat'ın kaybolduğu gün kameralar neden devre dışı bırakıldı?
- Müge Anlı canlı yayınında şok eden ihbarlar peş peşe geldi! İki çocuk annesi Meral Polat nerede?
- Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın eşi Sibel Kulaksız A Haber'e konuştu
- Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın eşi Sibel Kulaksız konuştu
- Trafik cezası kesilen kadının çığlıkları sosyal medyayı salladı
- Gebze'de beton blok işçilerin üzerine düştü! Bir işçinin kurtarılma anı kamerada
- Gebze'de viyadük çöktü! İşçiler beton bloğun altında kaldı
- CHP-iP krizinin perde arkası
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.