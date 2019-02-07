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Diyarbakır’da PKK operasyonu! Teröristlerin çukura gömdüğü otomobil bulundu

07 Şubat 2019, Perşembe

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde başlatılan operasyonda teröristlere ait iki sığınak imha edildi. Yaşam malzemelerinin de ele geçirildiği operasyonda, 2012 yılında çalınan ve terör örgütü mensuplarının kullandığı bir araç, çukura gömülü halde bulundu.


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