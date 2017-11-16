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Dışişleri Bakanlığı Rıza Sarraf için devreye girdi. Bakanlığın ABD'ye verdiği yazılı notada "Vatandaşımızın canından endişe ediyoruz" dedi.
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