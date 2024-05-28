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TAKVİM gündeme getirmişti! Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK'da 'seçim' oyunlu 'teröristan' planı karşı atılacak adımlar masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Milli Güvenlik Kurulu toplantısına liderlik edecek. Kritik toplantıda PKK'ya vurulacak ölümcül darbe ve hazırlıkları süren askeri harekat masada olacak. PKK/YPG'nin Suriye’nin kuzeyindeki 'seçim' oyunlu 'teröristan' planına karşı atılacak adımlar da ele alınacak. TAKVİM, ABD'nin kurduğu Batı'nın desteklediği 'teröristan' odaklı seçim müsameresini gündeme getirmiş, süreci "Suriye'de YPG'yi oluşturmak için DEAŞ'ı kuran adam" olarak bilinen McGurk'un yönettiğine dikkat çekmişti. Öte yandan MGK'da Gazze'deki son durum da konuşulacak.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 07:40 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 08:59
TAKVİM gündeme getirmişti! Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK’da ’seçim’ oyunlu ’teröristan’ planı karşı atılacak adımlar masada

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Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu yıl üçüncü kez toplanıyor. Beştepe'de gerçekleştirilecek yoğun gündemli kritik toplantının ilk gündem başlığı terörle mücadele.

Türkiye'nin hedefi, Irak sınırlarındaki güvenlik çemberini bu yaz itibarıyla tamamlamak. Toplantıda, Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarının yok edilmesi için devam eden operasyonların üzerinde durulacak.




PKK'YA ÖLÜMCÜL DARBE

Ankara, güney sınırlarında bir teröristan kurulmasına asla müsaade etmeyecek. Bu kapsamda PKK ve diğer terör unsurlarına ölümcül darbe vuracak askeri harekat için hazırlıklar son sürat sürüyor.

SEÇİM OYUNLU TERÖRİSTAN PLANINA KARŞI ATILACAK ADIMLAR
Ayrıca terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği yerlerde yasa dışı seçim düzenleme hazırlığı ve kendini meşrulaştırma çabasına karşı alınacak tedbirler konuşulacak.

'Teröristan' tezgahı dağıtılacak!

Kurul üyeleri, FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadeledeki son durumla ilgili kurula bilgi de sunacak.

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TAKVİM GÜNDEME GETİRMİŞTİ

TAKVİM, ABD'nin kurduğu Batı'nın desteklediği 'teröristan' odaklı seçim müsameresini gündeme getirmiş, Süreci "Suriye'de YPG'yi oluşturmak için DEAŞ'ı kuran adam" olarak bilinen ABD'li McGurk'un yönettiğine dikkat çekmişti.

11 Haziran'da yapılacak sözde seçimlerin meşruiyeti bölge halkı tarafından bile tartışılırken PKK/YPG'li teröristlerle birlikte göçmen ve mültecilere de oy kullandırılması planlanıyor.

ABD ve bölgede kaostan beslenen diğer yapıların ana amacı sözde seçimlerle PKK'ya statü kazandırıp meşru kılmak. Tam da bu noktada Ankara'nın atacağı adımlar büyük önem arz ediyor.

İSRAİL'İN KATLİAMLARI MASADA

Milli Güvenlik Kurulu'nda, İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü katliamları da görüşülecek.

Saldırıların durdurulması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve İsrail'in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçilmesi için yürütülen diplomasi trafiğiyle ilgili değerlendirme yapılacak.

İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin sayısının artması adına atılabilecek adımlar ele alınacak. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan ve Türkiye'nin de müdahil olma kararı aldığı soykırım davası hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.



BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GÜVENLİK KONULARI DA GÖRÜŞÜLECEK

MGK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, İran'daki gelişmeler ve Yunanistan ile ilişkiler başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası konular da masada olacak.

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