TAKVİM gündeme getirmişti! Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK’da ’seçim’ oyunlu ’teröristan’ planı karşı atılacak adımlar masada

Türkiye'nin hedefi, Irak sınırlarındaki güvenlik çemberini bu yaz itibarıyla tamamlamak. Toplantıda, Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarının yok edilmesi için devam eden operasyonların üzerinde durulacak.

PKK'YA ÖLÜMCÜL DARBE Ankara, güney sınırlarında bir teröristan kurulmasına asla müsaade etmeyecek. Bu kapsamda PKK ve diğer terör unsurlarına ölümcül darbe vuracak askeri harekat için hazırlıklar son sürat sürüyor.

SEÇİM OYUNLU TERÖRİSTAN PLANINA KARŞI ATILACAK ADIMLAR

Ayrıca terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği yerlerde yasa dışı seçim düzenleme hazırlığı ve kendini meşrulaştırma çabasına karşı alınacak tedbirler konuşulacak.

Kurul üyeleri, FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadeledeki son durumla ilgili kurula bilgi de sunacak.

TAKVİM GÜNDEME GETİRMİŞTİ



TAKVİM, ABD'nin kurduğu Batı'nın desteklediği 'teröristan' odaklı seçim müsameresini gündeme getirmiş, Süreci "Suriye'de YPG'yi oluşturmak için DEAŞ'ı kuran adam" olarak bilinen ABD'li McGurk'un yönettiğine dikkat çekmişti.



11 Haziran'da yapılacak sözde seçimlerin meşruiyeti bölge halkı tarafından bile tartışılırken PKK/YPG'li teröristlerle birlikte göçmen ve mültecilere de oy kullandırılması planlanıyor.



ABD ve bölgede kaostan beslenen diğer yapıların ana amacı sözde seçimlerle PKK'ya statü kazandırıp meşru kılmak. Tam da bu noktada Ankara'nın atacağı adımlar büyük önem arz ediyor.