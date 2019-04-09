Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş çıkışı: Aklanmadan benim başkanım olamaz 09.04.2019 14:43

31 Mart yerel seçimleri sonrası YSK tarafından mazbatası verilen Mansur Yavaş hakkında konuştu. Devlet Bahçeli, ''Mazbata başka beraat etmek başka. Aklanmadan paklanmadan mazbatayı almış bir belediye başkanı olarak görürüz. Ama 'benim belediye başkanım' diyemem.'' dedi.