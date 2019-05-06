Derbide İstiklal Marşı'nı okuyan Japon Gazeteci: Çocuklarımın okulunda öğrendim

Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde basın tribününde İstiklal Marşı'nı okurken görüntülenmesi gündem yaratan Japon gazeteci Tomoe Tsuchiya, açıklamalarda bulundu. Derbi öncesi basın tribününde İstiklal Marşı'nın tamamına eşlik ederken görüntülenmesine de değinen Tsuchiya, "18 senedir Türkiye'de yaşıyorum, 2 çocuğum var. Onların okullarında İstiklal Marşı'nı söylüyorlardı, ben de öyle söyleye söyleye öğrendim" dedi.
Derbide İstiklal Marşı'nı okuyan Japon Gazeteci: Çocuklarımın okulunda öğrendim06.05.2019 16:59
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