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Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşandı! Olaylı boşanmayı açıkladı

04.03.2019 11:31

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın, yılan hikayesine dönen boşanma davası sonuçlandı. Uzun süredir çekişmeli olarak boşanmaya çalışan çifti Türkiye günlerde konuşmuştu. Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay'ın kendisini aldattığını iddia etmişti...


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