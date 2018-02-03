Darmık Dağı'na Türk bayrağı dikildi

18 / 6 12 / 6 14 / 2 -2 / -13 15 / 4 17 / 6 13 / 3 18 / 12 -4 / -17 11 / 3 17 / 10 16 / 7 19 / 4 13 / -1 6 / -7 16 / 7 11 / -1 4 / -6 13 / 1 13 / 4 22 / 11 17 / 12 12 / 0 14 / 0 16 / 7 13 / 0 18 / 4 17 / 12 11 / -3 8 / -1 -1 / -12 14 / 3 14 / 3 17 / 10 11 / -1 7 / -3 16 / 6 12 / -1 12 / 3 17 / 11 16 / 12 16 / 5 16 / 3 13 / 1 3 / -13 12 / 1 12 / -2 13 / 2 16 / 10 13 / 1 15 / 6 18 / 8 14 / 3 13 / 4 11 / 1 17 / 10 11 / 3 17 / 9 15 / 6 8 / -2 11 / 4 13 / 1 20 / 8 18 / 5 16 / 8 19 / 8 20 / 11 12 / 2 15 / 6 8 / -3 15 / 6 11 / 2 16 / 9 16 / 4 16 / 9 11 / 0 13 / 2 5 / -4 18 / 8 11 / 1 20 / 9 Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgede ilerleyişini sürdüren Mehmetçik, Darmık Dağı'nda yuvalanan teröristleri etkisiz hale getirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.