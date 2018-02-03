Yol Durumu

Darmık Dağı'na Türk bayrağı dikildi

02 Şubat 2018, Cuma
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgede ilerleyişini sürdüren Mehmetçik, Darmık Dağı'nda yuvalanan teröristleri etkisiz hale getirdi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları