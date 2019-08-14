Damat adayı Uğur Doğan sosyal medya hesabından video paylaşıp intihar etti! İşte damat adayının intihar videosu 14.08.2019 16:12

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında adını duyuran damat adayı Uğur Doğan intihar etti. Doğan, paylaştığı videoya "Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın, hep güzel kalın" notunu düştü. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Uğur Doğan siyanür içerek yaşamına son verdi.

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programına katılan damat adayı Uğur Doğan'ın sosyal medya hesabından video paylaştıktan kısa bir süre sonra intihar etti. Samatya hastanesine kaldırılan Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"BANA AYRILAN SÜRENİN SONUNA GELDİK"

Instagram hesabından bir video yayınlayan ünlü damat adayı, "Akıl sağlığım, bilincim yerinde. Ne yapıyorsam özgür, hür irademle yapıyorum. Beni asla unutmayın olur mu? İyilikle güzellikle kalın her zaman. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı. Doğan, paylaştığı videoya "Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın, hep güzel kalın" notunu düştü. Sevenleri ve takipçileri Doğan'ın bu paylaşımına yorum yağdırdı.

ARKADAŞI ÖLÜM HABERİNİ BÖYLE PAYLAŞTI

Uğur Doğan'ın aynı yarışmadan arkadaşı Serkan Bağra, sosyal medya hesabından Doğan'ın ölüm haberini doğrulayarak şu notu düştü: Bu gidişin hiç olmadı be kardeş. Senin gibi güzel yürekli adama yakışmadı canına kıymak bu hayat'tan bu şekilde gitmek bu ölüm sana hiç yakışmadı. Çok güzel şeyler gördük, geçirdik, yedik içtik aynı yatakta bile uyuduk. Bu olmadı be uğur! Bu yakışmadı! Sana hakkım sonuna kadar helal olsun dost. Güzel yerler de görüşmek dileğimle nur'lar için de yat.