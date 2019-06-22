Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul seçimine ilişkin bilgilendirme videosu 22.06.2019 19:55

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden 23 Haziran İstanbul seçimine ilişkin bilgilendirme videosu yayınladı. Videoda "Oyumuzu nasıl kullanmalıyız?", Hangi oylar geçerli sayılır?", Hangi oylar geçersiz sayılır?" gibi detaylar yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden 23 Haziran İstanbul seçimine ilişkin bir video yayınladı. Videoda "Oyumuzu nasıl kullanmalıyız?", Hangi oylar geçerli sayılır?", Hangi oylar geçersiz sayılır?" gibi detaylar yer alıyor.

Altun paylaşımında "Sevgili İstanbullular Seçim güvenliği ve millet iradesinin sandığa tam olarak yansıması için her türlü önlem alındı. Geriye, sandığa gidip dikkatli bir şekilde oyumuzu kullanmak kalıyor." ifadelerini kullandı.