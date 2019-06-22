İstanbul seçimi için geri sayım başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta yarın yeniden oy kullanacak. Sandıkların kapanmasının ardından seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş başlayacak. 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları, seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından takvim.com.tr'den anbean takip edilebilecek.

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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

23 Haziran İstanbul seçiminde oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp 17.00'da sona erecek. 10 milyon 560 bin 963 seçmen, kent genelinde 31 bin 124 sandıkta oy kullanacak.

Tekrarlanan seçimlerde, 31 Mart'takinden farklı olarak seçmene tek oy pusulası sunulacak. AK Parti, CHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olmak üzere 4 parti ve 17 bağımsız adayın yarıştığı seçimlerin oy pusulası için bir önceki seçimlerdeki sıralama kullanıldı, yarıştan çekilen adaylar çıkarıldı.