23 Haziran seçimlerine saatler kaldı. İstanbullular yarın yeni belediye başkanını seçmek için sandık başına gidecekler. İstanbul'da toplam 10 milyon 560 bin 963 seçmen, kısıtlı seçmen sayısı ise 68 bin 17 bulunuyor. Yazımızda oy kullanmanın detaylarını ve doğru oy nasıl kullanılır, sorularına yanıt bulabilirsiniz. Öte yandan sandık bilgisi sorgulama işlemlerini de haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki, 23 Haziran'da nasıl oy kullanacağız? İstanbul seçiminde nerede, hangi sandıkta oy kullanacağım? İşte merak edilen o soruların yanıtı...

23 HAZİRAN'DA NASIL OY KULLANACAĞIZ?

1- Sandık başına giderken evlerinize gelen seçmen kağıdının yanımızda olmasına gerek yok. Onun yerine pasaport, ehliyet ya da nüfus cüzdanı yani T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu bu belgelerle sandığa gitmeniz yeterli olacaktır.

2- Birleşik oy pusulalarını, zarf ve "EVET" mührünü alıp kapalı bölüme geçin.

3- Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basınız. Birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak, zarfı kapatın.

4- Oy zarfını sandığa atın.

5- Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

YSK SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Seçmen sorgulama işlemleri YSK'nın resmi internet adresi https://secmen.ysk.gov.tr/ üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar ilgili adresi açtıktan sorna ekranda yer alan bilgileri girerek seçmen bilgilerini görüntüleyebilecekler.

YSK SEÇMEN SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Ayrıca, e-Devlet üzerinden de oy kullanacağınız sandık bilgilerini görüntüleyebileceksiniz.

YSK tarafından mobil uygulamalar aracılığıyla da seçmen sorgulama hizmetini devreye soktu.

'NEREDE OY KULLANACAĞIM' ÖZELLİĞİ E-DEVLET'TE!

Oy kullanma işlemi öncesinde seçmenlerin oy verme işlemleri hakkında bilgileri elde edebileceği yerler arasında geçtiğimiz dönemde e-devlet de eklenmişti. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde oy kullanacak kişiler e-devlet üzerinden kullanıcı adı ve şifrelerini girerek sorgulama yapabilecek.

SEÇMEN SORGULAMADA İKİNCİ YÖNTEM MOBİL UYGULAMA

e-Devlet ve benzeri mobil uygulamaların yaygınlaşmasının ardından devlet kapısında yapılan işlemler mobile taşınmış ve bürokraside hız kazanılmıştı. Bu hıza destek veren kurumlardan biri olan Yüksek Seçim Kurulu da seçmen sorgulama işlemleri için kullanıcılara 3 farklı seçenek sunmuştu. Bu seçeneklerden birisi olan mobil uygulama ile seçmenler gerekli bilgileri girerek oy verecekleri yerleri öğrenebiliyor.