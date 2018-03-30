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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklama

30 Mart 2018, Cuma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı.

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