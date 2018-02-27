Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama

19 / 10 12 / 6 8 / 2 5 / -4 13 / 3 14 / 4 10 / 2 19 / 9 2 / -10 15 / 4 16 / 6 11 / 1 9 / 4 14 / 4 8 / 0 9 / 4 7 / 2 4 / -1 8 / 1 12 / 2 9 / 5 8 / 0 11 / 3 12 / 3 13 / 6 11 / 4 10 / 5 -1 / -4 9 / 3 9 / 0 3 / -5 11 / 3 12 / 4 12 / 6 10 / 1 6 / 0 15 / 9 14 / 3 10 / -1 7 / 4 15 / 6 12 / 7 11 / 4 13 / 4 3 / -5 10 / 2 13 / 2 13 / 2 3 / -4 13 / 2 13 / 8 6 / 5 14 / 4 9 / 2 12 / 3 14 / 5 10 / 5 18 / 11 12 / 3 9 / 0 11 / 3 12 / 2 15 / 6 18 / 9 14 / 7 10 / 5 14 / 5 11 / 2 9 / 4 9 / 3 14 / 7 7 / 2 5 / 1 14 / 5 15 / 7 8 / 2 10 / 1 7 / 0 6 / 5 9 / 2 7 / 5 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Houari Boumediene Havalimanı’na gelişinde Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah tarafından resmi törenle karşılandı.
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