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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama

26 Şubat 2018, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Houari Boumediene Havalimanı’na gelişinde Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah tarafından resmi törenle karşılandı.
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