Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, görüşmede ikili ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü!22 Mart 2018, Perşembe
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