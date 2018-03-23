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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü!

22 Mart 2018, Perşembe

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, görüşmede ikili ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını söyledi.

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