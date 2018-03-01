Cumhurbaşkanı Erdoğan Moritany'da 28 Şubat 2018, Çarşamba

Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "CAN" ile TSİ 17.50'de Moritanya'nın başkenti Novakşot'a geldi. Erdoğan, Novakşot Havalimanı'nda Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moritanya ziyareti, ülkeye Türkiye'den "cumhurbaşkanlığı" düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olma niteliği taşıyor.