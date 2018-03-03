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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mali'de

02 Mart 2018, Cuma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Uluslararası Bamako Senou Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.

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