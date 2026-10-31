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Sağanak geri dönüyor: Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'ten "Kışlıkları hazırlayın" uyarısı

Sağanak geri dönüyor: Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'ten "Kışlıkları hazırlayın" uyarısı

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Türkiye genelinde etkili olan serin ve yağışlı havanın ardından yeni hafta ile birlikte yeni bir hava dalgası yurdu etkisi altına almaya hazırlanıyor. Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan yeni sistemin ülke genelinde sağanak yağışlara neden olacağını belirten Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğine dikkat çekerek “Kışlıkları şimdiden hazırlayalım” uyarısında bulundu.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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