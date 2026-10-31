İstanbul için meteorolojik uyarı: Yeni haftada sıcaklıklar sert şekilde düşecek

Çorum'da iki grup arasında gece vakti kanlı çatışma: 1 ölü 2 yaralı

Büyükçekmece'de trafikte yol verme kavgasında diğer otomobile arkadan çarpıp kaçtı: O anlar kamerada

Büyükçekmece'de trafikte yol verme kavgasında diğer otomobile arkadan çarpıp kaçtı: O anlar kamerada