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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i havalimanında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karşıladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i havalimanında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karşıladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği kritik temaslar için İstanbul’a geldi. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durum, barış diplomasisi ve Karadeniz güvenliğinin ele alınacağı tarihi zirve öncesinde İstanbul'a ayak basan Zelenskiy'i havalimanında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki resmi heyet karşıladı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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