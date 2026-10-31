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Bakırköy Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 17 kez mühürlenen kuaför A Haber'e konuştu

Bakırköy Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 17 kez mühürlenen kuaför A Haber'e konuştu

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Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yürütülen geniş çaplı rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında sarsıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası ve dayısının da aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun yankıları sürerken, ruhsat alabilmek için kendisinden 200 bin dolar rüşvet istendiğini belirten kuaför Rıdvan Bayar yaşadıklarını A Haber ekranlarında anlattı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Haber

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