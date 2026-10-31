Çanakkale'de deniz kıyısında erkek cesedi bulundu: Polis olayla ilgili çalışma başlattı

19 ülkeden 6 bin 500 kişi 29 Ekim'de Osmangazi Köprüsü'nde koştu!

Polonya'da Anayasa Mahkemesi önünde arbede! Ülkesine dönen Cumhurbaşkanı Nawrocki engellemeye rağmen binaya girdi

Polonya'da Anayasa Mahkemesi önünde arbede! Ülkesine dönen Cumhurbaşkanı Nawrocki engellemeye rağmen binaya girdi